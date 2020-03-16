وزارة الصحة البحرينية تعلن عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا الجديد المعروف بـ(COVID-19)، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 77.



وأوضحت الوزارة أن المتعافين هم 15 بحرينيا ومواطن سعودي وآخر لبناني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وأكدت أن المتعافين تم إخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة.

وتقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين كافة في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19)؛ كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة والتواصل مع الجهات المختصة.