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فرنسا تحذر من تدهور سريع بأوضاع فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

فرنسا تحذر من تدهور سريع بأوضاع فيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون، الإثنين، أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا الجديد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة".

 

وعبّر سالومون عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات إلى "أعلى قدرة استيعاب".

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وقال لإذاعة فرانس إنتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل 3 أيام"، مضيفا: "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

 

ومع انتشار فيروس كورونا الجديد في فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، عدة تدابير صارمة من أجل التصدي للفيروس؛ إذ قررت إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ودور السينما والمسارح والمقاهي والحانات.

 

وسجّلت فرنسا 830 إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 4500 منذ بداية الوباء، مع أكثر من 300 حالة خطيرة في العناية المركزة، فيما توفي 91 شخصا.

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