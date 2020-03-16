شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. البحرين تسجل أول حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، 16/آذار/2020، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

Advertisements وقالت الصحة البحرينية إن الحالة لأمرة في العقد السادس من عمرها. وكانت البحرين أعلنت عن ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد إلى 77 حالة.

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