كوريا الجنوبية ترحل أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي إلى روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
رحّلت كوريا الجنوبية أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي إلى روسيا، وذلك بناء على إشعار بحقه من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول).
وصرحت وكالة الشرطة في كوريا الجنوبية، الإثنين، بأن الإرهابي الذي يحمل الجنسية الروسية كان يدرب مسلحين في جماعة "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وأُلقي القبض عليه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وتم ترحيله.
وأكدت أن "الإنتربول" أصدر إشعارا أحمر بحقه؛ ما يعني ضرورة القبض عليه أينما وُجد.
كما أصدرت محكمة روسية مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي أواخر العام الماضي، حصلت الشرطة الكورية الجنوبية على معلومات استخبارية عن تقديمه طلبا للجوء في البلاد، وألقت القبض عليه، وكان يقيم بصورة غير شرعية.
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