موقف إنساني وأخوي للإمارات تجاه طلاب السودان في ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

لم تترد دولة الإمارات لحظة واحدة في تقديم الدعم لكثير من البلدان، وفي مقدمته السودان واليمن.



خلال الفترة الماضية، حملت الإمارات على عاتقها هم المواطنين اليمنيين والسودانيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا.

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وعلى الرغم من مخاطر نقل مصابين بفيروس كورونا، إلا أن الإمارات أقدمت على هذه الخطوة، وأعلنت استعداداها لنقل طلاب اليمن والسودان المتواجدين في المدينة، قبل أن تنفذ ذلك بالفعل.

وحينها أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

وتكفلت دولة الإمارات بإجلاء الطلاب اليمنيين والسودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا