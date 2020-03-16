تحديد الجمعة القادمة لتشييع جثمان العميد ركن عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حدد إجتماع ضم قيادات رسمية وسياسية وشعبية، أمس، يوم الجمعة القادمة موعداً لتشييع جثمان الشهيد، العميد عدنان الحمادي .



وناقش الإجتماع ترتيبات واجراءات التحضير لتشيع ودفن الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس تنسيق الحراك الشعبي – تعز، باسم الحاج في تصريحات صحفية ان الاجتماع الذي عقد في منتزه العين مديرية المواسط، بتعز ظم اللجنة الرسمية المكلفة من محافظ المحافظة وقيادات مجلس الحراك الشعبي - تعز واحزاب سياسية وشخصيات اجتماعية وفعاليات شعبية وأهلية، وقيادات اللواء 35مدرع وقيادات، وقوات الامن الخاصة.

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وأكد الحاج ان موعد التشييع تقرر يوم الجمعة المقبلة وكان ذلك استجابة لطلب أسرة الشهيد العميد عدنان الحمادي.

وشدد الحاج على ان مجلس تنسيق الحراك الشعبي -تعز يضع قضية الحمادي في صداره جدول أعماله باعتبار جريمة الاغتيال السياسي.. أحدى المعضلات المستدامة الملازمة للمشهد السياسي في اليمن والذي التصق وتخضب بالدم.

واوضح الحاج ان مجلس تنسيق الحراك الشعبي خلال الاسابيع القادمة سيضع الرأي العام أمام تطورات ومستجدات المسار القانوني للقضية بالتنسيق مع فريق المحامين.