هزة أرضية تضرب مدينة رويدر الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، يوم الاثنين، مدينة ”رويدر“ التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران.



وقال مركز رصد الزلازل الإيراني، إن ”الهزة وقعت عند الساعة الواحدة فجر الاثنين، في مدينة رويدر التي تبعد بمسافة 70 كيلومترا عن مدينة بندر عباس عاصمة إقليم هرمزغان“، مشيراً إلى أن الهزة كانت بعمق 20 كيلومترا.

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وقال حاكم المدينة، عبدالحكيم جعفري، لوكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، إن ”الزلزال لم يوقع خسائر بشرية باستثناء خسائر مادية في المنازل وفقا للتحقيقات الأولية، كما أنه أدى إلى انقطاع الماء والكهرباء والهاتف عن المدينة“.

من جانبه، قال عضو مجلس بلدية مدينة رويدر ”جمالي“، للوكالة إن ”جبلا يقع بالقرب من هذه المدينة انهار بسبب الهزة، إلى جانب تضرر منازل في بلدات وقرى بيركان جيشو وبرنيمة وديرفا خاني بشكل جزئي“.

وتعد إيران من أكثر بلدان العالم عرضة للزلازل، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أسفرت هزة بقوة 7.3 درجات في محافظة كرمنشاه الغربية عن مقتل 620 شخصا.