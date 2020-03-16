«هجوم الجراد الأسود على مصر» .. الزراعة : صفحة مجهولة عرضت صورة قديمة وياريت الناس تبطل شائعات .. عندنا 55 فرقة مكافحة في كل المواقع

نفى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، الشائعات الخاصة بوصول الجراد الأسود إلى مصر، قائلاًُ : «ياريت الناس تبطل شائعات».

وأضاف: أن فرق المسح أجرت استكشافًا على أرض الواقع، متابعًا أن هناك 55 فرقة في كل المواقع على الحدود وخلافه؛ للمتابعة بشكل مستمر.

Advertisements

وأشار إلى أن الشائعة المنتشرة من صفحة مجهولة عرضت صورة قديمة، مطالبًا الأفراد بالتوقف عن الشائعات وتغيير ثقافتهم وعدم استغلال الظروف والأزمة لتحقيق مكاسب شخصية وتحقيق أرباح وهمية.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة تتخذ الإجراءات على مستوى جميع المحاور بمتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ولفت إلى تأكيد الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن المخزون الاستراتيجي من السلع متوافر ويكفي لفترة طويلة، مستطردًا: «مصر دولة حديثة تُدار بكفاءة عالية، وفي إطار دولة مؤسسية».