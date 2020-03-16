«كارثة إنسانية في العراق» .. مصاب بالكورونا يدعو 80 فرد لوليمة في منزله

تسبّب مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا، بمصير مجهول لثمانين شخصًا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران؛ وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتعليقًا على هذا الحادث ، تساءَلَ مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية مساء السبت: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجرهم؟"؛ داعيًا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة بيته".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد شددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"؛ مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".