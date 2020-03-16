الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 123 حالة

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 11 حالة جديدة مؤكّدة ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 123 حالة وتمّ شفاء 9 حالات، ليصبح لدينا حاليًّا 114 حالة تتلقّى العلاج حاليًّا".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات الـ11 الجديدة المسجّلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وهناك أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، ثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر؛ وكلّ تلك الحالات هي لكويتيّين"، لافتًا إلى أنّ "هناك حالة لمقيمة مصريّة مرتبطة بالسفر إلى مصر".
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