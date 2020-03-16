المرصد السوري: هدوء ضمن منطقة "بوتين- اردوغان" مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ11

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" بأنّ "الهدوء الحذر لا يزال يسود منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) - اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" بالتزامن مع دخول وقف ​إطلاق النار​ الجديد يومه الـ11 على التوالي، حيث تواصل طائرات ​النظام السوري​ و​روسيا​ غيابها عن الأجواء، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص مساء أمس الأحد على طريق إدلب - ​أريحا​، دون معلومات حتّى اللحظة عن أسبابها".

وذكّر بـ"أنّه كان قد رصد يوم أمس، قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومحاور السرمانية ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي".