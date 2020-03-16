المرصد السوري: هدوء ضمن منطقة "بوتين- اردوغان" مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ11

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ "الهدوء الحذر لا يزال يسود منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) - اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ11 على التوالي، حيث تواصل طائرات النظام السوري وروسيا غيابها عن الأجواء، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص مساء أمس الأحد على طريق إدلب - أريحا، دون معلومات حتّى اللحظة عن أسبابها".
وذكّر بـ"أنّه كان قد رصد يوم أمس، قصفًا مدفعيًّا نفّذته قوات النظام استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومحاور السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي".
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