ديلي تليغراف: الطلب العالمي على النفط قد يسجل تراجعا قياسيا بسبب كورونا

ركّزت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، في تقرير بعنوان "الطلب العالمي على ​النفط​ قد يشهد تراجعًا قياسيًّا"، على أنّ "المحلّلين والمراقبين يتوقّعون تراجعًا كبيرًا على حجم الطلب العالمي للنفط، بسبب استمرار تفشّي وباء "​كورونا​" حول العالم".

ولفتت إلى أنّ "حجم التراجع السنوي المتوقّع ربّما يكون الأكبر في السجلات الحاليّة، بسبب قيام العديد من الدول بغلق حدودها وفرض قيود صارمة على السفر لمواجهة تفشّي وباء "كورونا"، مشيرةً إلى أنّ "المراقبين يتوقّعون أن يصل التراجع إلى 10 بالمئة من حجم مبيعات النفط اليوميّة، بما يعني تراجع بحجم 10 ملايين برميل يوميًّا بحلول الربع الثاني من العام المالي الحالي، وربّما يتواصل التراجع أكثر من ذلك".