النشرة: الأسواق التجارية والمصارف مقفلة بصيدا فيما الأفران والصيدليات مفتوحة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "​مدينة صيدا​ شهدت إقفالًا تامًا وحركة خفيفة، استجابةً لنداء ​الحكومة​ التعبئة العامة و​حالة الطوارئ​ الصحيّة والتزام المواطنين بالمنازل".

ولفت إلى أنّ "الأسواق التجارية في المدينة أقفلت بعد دعوة ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​، كما ​المصارف​ ومحلات الصيرفة وخَلت الشوارع من المارة، فيما بقيت الأفران و​الصيدليات​ والسوبرماركت مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين من ​الأدوية​ والمواد الغذائيّة والتموينيّة، بينما الإدارات الرسمية والبلدية سيتمّ تنسيق عملها في الحد الأدنى".