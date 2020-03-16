النشرة: الأسواق التجارية والمصارف مقفلة بصيدا فيما الأفران والصيدليات مفتوحة

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أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "مدينة صيدا شهدت إقفالًا تامًا وحركة خفيفة، استجابةً لنداء الحكومة التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحيّة والتزام المواطنين بالمنازل".
ولفت إلى أنّ "الأسواق التجارية في المدينة أقفلت بعد دعوة جمعية تجار صيدا وضواحيها، كما المصارف ومحلات الصيرفة وخَلت الشوارع من المارة، فيما بقيت الأفران والصيدليات والسوبرماركت مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين من الأدوية والمواد الغذائيّة والتموينيّة، بينما الإدارات الرسمية والبلدية سيتمّ تنسيق عملها في الحد الأدنى".
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