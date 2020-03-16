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النشرة: الأسواق التجارية والمصارف مقفلة بصيدا فيما الأفران والصيدليات مفتوحة

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أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "​مدينة صيدا​ شهدت إقفالًا تامًا وحركة خفيفة، استجابةً لنداء ​الحكومة​ التعبئة العامة و​حالة الطوارئ​ الصحيّة والتزام المواطنين بالمنازل".

ولفت إلى أنّ "الأسواق التجارية في المدينة أقفلت بعد دعوة ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​، كما ​المصارف​ ومحلات الصيرفة وخَلت الشوارع من المارة، فيما بقيت الأفران و​الصيدليات​ والسوبرماركت مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين من ​الأدوية​ والمواد الغذائيّة والتموينيّة، بينما الإدارات الرسمية والبلدية سيتمّ تنسيق عملها في الحد الأدنى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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