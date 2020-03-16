استقبل رئيس الحمهورية العماد عون وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ البروفسور ​رمزي المشرفية​، الذي اطلعه على نتائج زيارته ​سوريا​، حيث بحث مع المسؤولين السوريين في ملف عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون اطلع من المشرفية على نتائج زيارته سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.