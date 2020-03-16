اشار السفير السوري علي عبد الكريم علي الى ان الاجراءات الصحية تتخذ في كل المناطق في سوريا لا سيما على الحدود، ولم يثبت حتى الان تشخيص اي حالة كورونا في سوريا حتى الساعة، واكد ان سوريا تفتح ابوابها لكل المنظمات الدولية الراغبة بالتعاون في مواجهة كورونا.
واعتبر السفير السوري في حديث اذاعي، بأن وضع النازحين السوريين كباقي اللبنانيين بالنسبة الى كورونا، والتقارير التي ترد لا تشير الى اي اصابة بالفيروس في المخيمات، واكد ان سوريا تستقبل مواطنيها على الحدود، واعلن عن ارتفاع نسبة استقبال السفارة السورية طلبات تسوية اوضاع للسوريين في لبنان تمهيدا للعودة.
وكشف بأن هناك 4 ملايين عائد من النزوح الداخلي في سوريا، بينما هناك اكثر من مليون نازح من الخارج والعدد الاكبر منهم من لبنان. وذكر بأنه لا يمكن احصاء عدد العودة بشكل كامل نظرا لتداخل الظروف والاوضاع بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السوري اعلن عن ارتفاع نسبة تسوية اوضاع النازحين في لبنان تمهيدا للعودة الى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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