عبود: الامتحانات الرسمية يجب أن تحصل التعليم عن بُعد يأخذ الكثير من الوقت للتحضير

أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، "أهميّة ​الامتحانات الرسمية​ وأن تحصل ولو في غير موعدها، لكن سيحصل إعادة نظر بالمواعيد، ويجب أيضًا أن يحصل تغيير في الشكل أو المضمون، لكي يصبح هناك تأقلم للتلاميذ مع كل ما مروّا به خلال هذه السنة غير الطبيعيّة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "ما يحصل الآن يبيّن طينة الأساتذة، ومدى التزامهم بإيصال رسالتهم، من خلال التعليم عن بُعد"، مؤكّدًا أنّ "التعليم عن بُعد يأخذ الكثير من الوقت للتحضير، لنقوم به بأفضل طريقة"، مشيرًا إلى أنّ "في بداية العام، بدأ قضم رواتب الأساتذة، والآن يظهر مستوى الشراكة التربويّة".