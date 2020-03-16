كتاب من وزني إلى الداخلية عن استخدام آلات وسم الطابع المالي في مراكز المحافظات

وجه وزير المال الدكتور ​غازي وزني​ كتابا إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​ حول استخدام آلات وسم الطابع المالي في مراكز المحافظات أمل فيه في حال وجود رغبة لديهم باستخدام آلات الوسم، التقدم بطلب من ​وزارة المالية​ لتزويدهم بهذه الآلات والترخيص لهم باستخدامها في مراكز المحافظات، على أن يحدد في الطلب الاعتماد المالي المطلوب، مع ذكر أمثلة عن المستندات التي يتم استلامها من المواطنين أو تسليمها لهم والتي سيتم استخدام آلات الوسم لاستيفاء رسم الطابع المالي المتوجب عليها.

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