هاشم: إعلان حالة التعبئة خطوة لا بد منها وعلى الحكومة السعي للحصول على مساعدات لاحتواء كورونا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "إعلان ​الحكومة​ حالة التعبئة خطوة لا بدّ منها، إن أتت في وقتها أو متأخرة".

وأكّد في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على الحكومة السعي في كلّ الاتجاهات للحصول على كل أنواع المساعدات التقنيّة والماديّة لاحتواء وباء "​كورونا​" والحد من انتشاره، رحمةً ب​لبنان​ واللبنانيّين حيث أنّ الظروف الاقتصاديّة والماليّة صعبة، ولم نكن بحاجة إلى وباء بهذا الحجم لتتكشّف عوراتنا وتزيد أزماتنا".

وشدّد هاشم على أنّ "في ظلّ هذه الظروف الدقيقة، لا يجوز أن ينتظر البعض أي فرصة للتصويب والاستثمار السياسي، لأنّ مواجهة الأزمات الراهنة مسؤوليّة الجميع ولا مكان لموالاة ومعارضة في معركة إنقاذ الوطن وحماية اللبنانيّين من كلّ الأوبئة الصحيّة والاقتصاديّة".