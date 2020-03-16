اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "قرار ​الحكومة​ التعبئة العامة وإقفال المؤسسات العامة والخاصة والمحلات يصب في مصلحة منع إنتشار الفيروس ولكن الحكومة لم تعلن للبنانيين كيف سيتم التعويض على جميع القطاعات المنتجة التي ستتضرر من جراء الإقفال خلال الحظر وما هو مصير الذين يعتاشون من يوميات عملهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: كيف سيتم التعويض على القطاعات المنتجة التي ستتضرر من الإقفال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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