الامن العام: توقيف 14 شخصا بتهم إرتكاب أفعال جرمية

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/03/2020 لغاية 12/03/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

احد عشر شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.

ولفتت الى انه بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص.