تدابير لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

اعلن نقيبي المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ و​طرابلس​ ​محمد المراد​ في بيان، انه "التزاما بالمسؤولية الملقاة على الجميع، تعلن نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس اتخاذ التدابير التالية:



1-التأكيد على قرارهما الأخير تاريخ 13/2/2020 والمتضمن تدبير التوقف عن حضور الجلسات لغاية 20/3/2020، وتمديد هذا التدبير حتى 29/3/2020 ضمنا.

2-إقفال دور النقابتين في المناطق اللبنانية كافة باستثناء تأمين دوام يومي (أقله من شخصين) في بيروت وفي طرابلس من ​الساعة​ 9 حتى الساعة 12,30.

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3- الإبقاء في دار النقابة

في بيروت:

-على خدمة الصندوق التعاوني وعلى جهوزيته الكاملة لتلبية الطلبات الإستشفائية كافة.

-على دوام المركز الصحي.

وفي دار النقابة في طرابلس:

-على جهوزية كاملة لتلبية الطلبات الاستشفائية كافة.

4-وضع خط هاتفي بتصرف الزميلات والزملاء لأي طارىء:

أ -في بيروت: 03/668248

ب-في طرابلس:

03/810970

5-إعلان حالة تضامن داخل كل من النقابتين من خلال إنشاء “غرفة متابعة” تأمينا لتلبية طلبات الزميلات والزملاء.