تدابير لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

اعلن نقيبي المحامين في بيروت ملحم خلف وطرابلس محمد المراد في بيان، انه "التزاما بالمسؤولية الملقاة على الجميع، تعلن نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس اتخاذ التدابير التالية:
1-التأكيد على قرارهما الأخير تاريخ 13/2/2020 والمتضمن تدبير التوقف عن حضور الجلسات لغاية 20/3/2020، وتمديد هذا التدبير حتى 29/3/2020 ضمنا.
2-إقفال دور النقابتين في المناطق اللبنانية كافة باستثناء تأمين دوام يومي (أقله من شخصين) في بيروت وفي طرابلس من الساعة 9 حتى الساعة 12,30.
3- الإبقاء في دار النقابة
في بيروت:
-على خدمة الصندوق التعاوني وعلى جهوزيته الكاملة لتلبية الطلبات الإستشفائية كافة.
-على دوام المركز الصحي.
وفي دار النقابة في طرابلس:
-على جهوزية كاملة لتلبية الطلبات الاستشفائية كافة.
4-وضع خط هاتفي بتصرف الزميلات والزملاء لأي طارىء:
أ -في بيروت: 03/668248
ب-في طرابلس:
03/810970
5-إعلان حالة تضامن داخل كل من النقابتين من خلال إنشاء “غرفة متابعة” تأمينا لتلبية طلبات الزميلات والزملاء.
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