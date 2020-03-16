حمد حسن: الاسبوعان الحاليان هما الاخطر ونراهن على تسجيل عدد اصابات يمكن استيعابه

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الى انه استجابة لنداءات من مرجعيات تحركت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لتقبل هبات لدعم العائلات الاكثر فقرا، ونحن في ​لبنان​ اليوم من دون دعم دولي مع وجود ضغط ​النزوح السوري​، وكما اطلقنا الصندوق الوطني لمكافحة كورونا، ادعو لاطلاق صندوق دعم لمكافحة كورونا الاجتماعية لدعم العائلات الاكثر فقرا.

واكد حسن في ​مؤتمر صحفي​، ان اول عامل من عوامل انتشار كورونا هو ​النقل العام​، موضحا ان 60 الى 70 بالمئة من الذين يحملون ​فيروس كورونا​ لا يملكون عوارض، والاستثمار والاحتكار ينطبق على الكثير من القطاعات، والبلدان التي انتشر فيها اعلى نسبة انتشار كان عبر ​النقل البري​.

ولفت حسن الى انه اذا لم نتعاون سيكون المشهد اصعب من الذي نحن موجودون فيه، وقرار مجلس الوزراء اتُخذ بالأمس بعد درس حثيث، وهذه المرحلة تحتاج لدعم دولي ومحلي. واوضح بأن التوصيات التي سنقدمها هي لحماية الطبقة الاكثر فقراً لان من يستخدم النقل العام هو بالاغلب من الطبقة الفقيرة.

اضاف "الاسبوعان الحاليان هما الاخطر ونراهن على تسجيل عدد اصابات يمكن استيعابه، ونحن ونعوّل على أن يكون الطقس مساعدا للتخفيف من الاجراءات"، ولفت الى ان "اللبناني ممتحن الآن ودائماً اللبناني يظهر قدرته على مواجهة التحديات".