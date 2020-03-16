لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب، إلى أنّه "وَرد في إحدى الصحف أنّ ممثّل شركة "لازار" للاستشارات الماليّة الّذي كان في لبنان الأسبوع الماضي مصاب بفيروس "كورونا"، وأنّه قد يكون نقل العدوى إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وإلى عدد من الوزراء".
وأوضح في بيان، أنّ "تبيانًا للحقيقة، فإنّ ممثّل لازار غير مصاب بفيروس "كورونا" استنادًا إلى التحاليل الطبيّة الّتي أجراها في فرنسا، وبالتالي فإنّ هذا الخبر لا يمت إلى الحقيقة بصلّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب دياب: خبر إصابة ممثل شركة لازار بكورونا ونقله العدوى لدياب وعدد من الوزراء لا يمت للحقيقة بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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