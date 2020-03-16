ألمانيا تباشر فرض الإغلاق الجزئي لحدودها

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برلين: باشرت الشرطة الألمانية صباح الإثنين فرض تدابير الإغلاق الجزئي للحدود مع خمس دول بينها فرنسا، في سياق الجهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وبدأ الشرطيون الألمان اعتبارا من الساعة 8,00 (7,00 ت غ) الكشف على الآليات القادمة من فرنسا والنمسا وسويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وقد تلقوا تعليمات تقضي بعدم السماح بالمرور سوى للبضائع والعاملين في المانيا. مواضيع قد تهمك :

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