غواتيمالا تمنع دخول الأوروبيين إلى أراضيها

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غواتيمالا: قرّرت غواتيمالا منع دخول الأوروبيين إلى أراضيها، في إجراء بدأ سريانه الأحد، بعد تسجيل البلاد أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة هوغو مونروي.
وقال مونروي في مؤتمر صحافي "من الآن فصاعدًا، يُحظّر دخول الأجانب الأوروبيين إلى الأراضي الوطنيّة". والمسافرون من الصين وكوريا الجنوبيّة وإيران كانوا مُنِعوا أيضًا في وقت سابق من دخول البلاد.
وأشار الوزير إلى أنّ الرجل المتوفى مواطن غواتيمالي يبلغ الخامسة والثمانين من العمر كان قد عاد من إسبانيا وتمّ التأكّد من إصابته بالفيروس في اليوم نفسه الذي توفي فيه.
وسجّلت البلاد إصابة واحدة أخرى بالفيروس تمّ تشخيصها لدى مواطن غواتيمالي عاد من إيطاليا.
وكانت الحكومة أعلنت السبت سلسلة إجراءات في محاولة لمكافحة الوباء، بما في ذلك حظر التجمّعات التي تضمّ أكثر من 100 شخص.
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