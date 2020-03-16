شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان تبحث التداعيات السلبية لـ"كورونا" على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث ملف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وآليات معالجة الآثار السلبية له على الأنشطة الاقتصادية، وسيتم استدعاء الجهات الاقتصادية المختصة فى هذا الشأن من وزراة المالية وغيرها.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تخفيف العبأ على المستثمرين والمصانع فى ظل هذه الأزمة العالمية والتى ستحدث تأثير سلبى على الاقتصاد، مشيدا بإعلان البنك المركزي دعم الشركات بالقطاعات المتضررة من الازمة و تأجيل المستحقات الإئتمانية و القروض للشركات الصغيرة و المتوسطة 6 أشهر بدون فائدة.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه فى إطار الخطة الشاملة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ستكون أداة توفير لأى مطلب تحتاجه وزارة الصحة فى المقام الأول علي أن تليها قطاعات آخرى ستكون متضررة أيضا من وجود فيروس كورونا .

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وشدد أن الأهم فى الوقت الحالى هو الحفاظ على المعدل المنخفض لانتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه مثل دولة الصين ثم تأتي باقى ترتيب الأولويات، موضحا أن البرلمان سيبحث تداعيات تخفيف الآثار السلبية لـ"كورونا" على رجال الأعمال والاقتصاد.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.