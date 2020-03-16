تفاصيل علاوات الموظفين في الدولة (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

كشفت وزارة المالية أمس الأحد عن تفاصيل زيادة مرتبات العاملين في الحكومة بداية من يوليو المقبل.

ووفقًا للوزارة سيحصل العاملون في الدولة على زيادتين بداية من أول يوليو المقبل، إحداهما علاوة دورية والثانية استثنائية.

ويوضح الفيديوجراف التالي تفاصيل الزيادة لكل الموظف بحسب درجته الوظيفية.

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