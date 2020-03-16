ارتفع بـ"البركة".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.