الأسهم اليابانية تهوى لأقل مستوى في أكثر من 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، اليوم الاثنين، مع فشل تعهد اليابان بدعم الشراء في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لمثلي المستويات الحالية في تهدئة قلق المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وجاء تحرك البنك المركزي الذي جرى إعلانه في بيان بعد اجتماع عاجل في حين تعزز البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة الأثر الاقتصادي المتنامي من وباء فيروس كورونا.

وخسر المؤشر نيكي 2.5% بعد تعاملات متقلبة ليغلق على 17002.04 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016.

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وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2% إلى 1236.34 نقطة وهو أقل مستوى منذ يوليو 2016.

وانخفضت80% من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 وكانت القطاعات الأكثر تضررا تلك الخاصة بمنتجات المطاط ومعدات النقل والآلات الكهربائية.

وتضررت أسهم شركات صناعة السيارات بشدة ونزل سهم تويوتا موتور 2.4%، ونيسان موتور 3.5%، وهوندا موتور 3.4%.