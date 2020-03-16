العثور على طفل حديث الولادة في شارع بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

عثر أهالي في شارع "أسيوط" بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، على طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوف في قماشة بيضاء.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بورود بلاغ بالعثور على طفل دائرة القسم.

تبين من التحريات العثور على طفل "ذكر" حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوف بقطعة قماش بيضاء اللون، وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.

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نُقل الطفل إلى حضَّانة مستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، بينما بدأت وحدة الحماية بمركز أخميم استخراج الأوراق الثبوتية للطفل، ومتابعة حالته مع قسم الأطفال بمستشفى أخميم المركزي.

وتضم وحدة حماية الطفل في أخميم حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية بأخميم "رئيسًا"، السيد على محمد "مقرر اللجنة الفرعية"، أحمد يوسف "الأخصائي القانوني باللجنة"، الحسيني علام "الأخصائي النفسي"، خالد أحمد "مدخل بيانات"، فاتن رجب "سكرتير وحدة الحماية"، وتعمل تحت إشراف اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان العام للمحافظة التي يرأسها اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومقرر الوحدة العامة الدكتورة نجاة موسى، المهندسة لمياء فتحي مسئولة الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة سوهاج.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 918 إداري قسم شرطة ثان سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.