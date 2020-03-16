تعيين ممدوح السباعي رئيسًا لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أصد السيد القصير وزبر الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور ممدوح السباعي رئيسًا لقطاع الإنتاج خلفًا للدكتور أيمن عبدالعال.
يذكر أن الدكتور محمد السباعي، تولى عددًا من القطاعات سابقا أبرزها: الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديرًا للبرنامج القومي لمكافحة الذباب؛ وغيرها من المناصب القيادية بالوزارة.
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