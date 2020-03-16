بالصور.. ضبط 26 ألف عبوة مستلزمات طبية قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين، حملات تفتيشية مشتركة، على الصيدليات ومنافذ بيع الدواء والمستلزمات الطبية للاطمئنان على مدى توافرها للمواطنين ومنع بيعها في السوق السوداء.

ضمت اللجنة العقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين، والدكتورة رندا رفعت، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

ووردت معلومات لمباحث التموين ومديرية الصحة بأسيوط عن تجميع مخزن غير مرخص بمدينة أسيوط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الحكومية، المحظور تداولها، لبيعها في السوق السوداء.

تبين صحة المعلومات وجرى ضبط 18 ألف و800 قفاز فحص طبي، و816 زجاجة كحول تعقيم 70%، و42 عبوة محلول جليسين، و16 زجاجة ديبو كايين محلول، و80 عبوة محلول معقم للغسيل الجراحي، و6 آلاف و750 كمامات طبية مختلفة الأنواع من المستلزمات الطبية الحكومية الغير مصرح بتداولها الا داخل المستشفيات الحكومية وإخفائها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.