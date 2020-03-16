بالصور.. ضبط 15 قضية في حملة تموينية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
نظمت مديرية أمن أسوان، بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الإثنين، حملة على المحال التجارية، تحت إشراف اللواء هشام فاروق، مدير الأمن.
وأسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية تموينية عبارة عن قضيتي بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا مخالفات مخابز بلدية، وقضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
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