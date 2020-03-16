البورصة تواصل الهبوط العنيف وتنخفض 6% مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: واصلت مؤشرات البورصة الهبوط العنيف للجلسة الثانية على التوالي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.04% إلى مستوى 9535 نقطة مع بداية تعاملات اليوم. كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.93%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد هبوطا عنيفا خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 9.34%، إلى مستوى 10148 نقطة.

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