بالصور.. تشميع 3 منشآت تعليمية لإدارتها بدون ترخيص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت إدارات الرخص وتنفيذ الأحكام بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الاثنين، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع 3 حضانات للأطفال، لإدارتهم بدون ترخيص، وذلك بناء على خطاب من مديرية التضامن الاجتماعي.

أشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بغلق وتشميع الحضانات لإدارتهم بدون ترخيص في مناطق "الإسراء والقابوطي وبورتكس"، وذلك بعد توجيه إنذار لهم بغلقها تحت إشراف المشرف العام على الرخص والمحلات، وبحضور مديري إدارات الرخص وتنفيذ الأحكام.

وكانت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بورسعيد، أعلنت أن 106 حضانات تابعين لمديرية التضامن أغلقت أبوابها، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتعليق كافة الأنشطة بالحضانات، تزامنًا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".