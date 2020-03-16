إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا... 368 حالة وفاة في 24 ساعة فقط

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن هيئة الحماية المدنية في البلاد، فإن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة.

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وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.