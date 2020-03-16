الجزائر تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا مؤقتا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجزائر- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري اليوم: "أمر الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر و فرنسا، وذلك قصد الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن: "الوزير الأول عبد العزيز جراد وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية و البحرية ابتداء من 17 مارس".

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وسجلت الجزائر، في وقت سابق من اليوم الأحد، رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع عدد إصابات وصلت إلى 48 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.