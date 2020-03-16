البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم الإثنين، بتسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفيروس أودى بحياة "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة"، معربة عن "خالص تعازيها" لذوي المتوفية.

وأضاف البيان أن المريضة "حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".

وشددت وزارة الصحة البحرينية على أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى

مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية".

وحتى صباح الإثنين الحالي سجلت في البحرين 214 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتأتي المملكة في المركز الثاني من حيث التضرر بهذا المرض بين دول الخليج العربية بعد قطر، التي رصدت فيها 401 حالة.