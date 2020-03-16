ارتفاع عدد حالات مصابي كورونا في الكويت إلى 123 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن إصابة 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 123 حالة.
قال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية،إن الحالات هي لمواطن كويتي سافر لإيران، وآخر وصل من أمريكا، و4 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و3 حالات لمخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى قطر، وأخرى لمصرية قادمة من مصر.
وأشار إلى أن 564 شخصًا خرجوا من الحجر الصحي حتى الآن فيما يتلقى العلاج الآن 114 حالة وتم شفاء تسع حالات.
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