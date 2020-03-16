أعلنت حكومة بلدية سونجنام الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إنه تم تأكيد إصابة 40 من أتباع كنيسة "نهر النعمة" البروتستانتية في المدينة جنوب سول، بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة المرتبطة
وسبق أنه تم تأكيد إصابة 6 أشخاص أخرين في الكنيسة، بمن فيهم القس وزوجته، بفيروس كورونا الجديد، ووفقا لمسؤولين في سونجنام، فإن المصابين المؤكدين حضروا نفس القداس في يوم 8 مارس على رغم أن الحكومة طلبت الامتناع عن التجمعات الدينية لمنع العدوى الجماعية.
وستغلق الكنيسة أبوابها لمدة أسبوعين حتى يوم 22 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا في كنيسة بكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.