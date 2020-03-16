بسبب كورونا.. إغلاق جميع المطاعم والملاهي في لوس أنجلوس

أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس إريك جارسيتي عن إجراء طارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم - باستثناء توصيل الطعام الجاهز - وأماكن الترفيه والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. وقال جارسيتي - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين - "إن قرارانا سيحدد مصير أحبائنا ونحن بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات لحماية مدينتنا في الوقت الحالي، العمل الذي نقوم به الآن سيؤثر على تاريخ المدينة لاحقا. نحتاج أن نفعل كل شيء الآن لوقف انتشار هذا الفيروس".

وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم .. داعيا إلى إغلاق دور العبادة، مشيرا الى أن الدستور يمنع إصدار قرار بإغلاقهم لذلك نطلب من القائمين على دور العبادة التعاون وإغلاق الأبواب أمام المصلين.

يأتي إجراء لوس أنجلوس تزامنا مع إعلان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إغلاق جميع المدارس والجامعات والحانات والمطاعم في المدينة. وسيبدأ إغلاق المدارس في مدينة نيويورك، وهو الأكبر في البلاد مع 1.1 مليون طالب، هذا الأسبوع. ونحن بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات لحماية مدينتنا في الوقت الحالي، العمل الذي نقوم به الآن سيؤثر على تاريخ المدينة لاحقا. نحتاج أن نفعل كل شيء الآن لوقف انتشار هذا الفيروس".وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم .. داعيا إلى إغلاق دور العبادة، مشيرا الى أن الدستور يمنع إصدار قرار بإغلاقهم لذلك نطلب من القائمين على دور العبادة التعاون وإغلاق الأبواب أمام المصلين.يأتي إجراء لوس أنجلوس تزامنا مع إعلان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إغلاق جميع المدارس والجامعات والحانات والمطاعم في المدينة. وسيبدأ إغلاق المدارس في مدينة نيويورك، وهو الأكبر في البلاد مع 1.1 مليون طالب، هذا الأسبوع.

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