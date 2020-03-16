اخبار العالم

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في باكستان إلى 94 حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 سجلت باكستان، اليوم الإثنين، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 94 حالة.

 ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية

أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في إقليم السند؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في الإقليم إلى 76 حالة.
 كانت باكستان أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الفيروس.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في باكستان إلى 94 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا