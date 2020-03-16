ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في باكستان إلى 94 حالة

سجلت باكستان، اليوم الإثنين، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 94 حالة.

ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية

أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في إقليم السند؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في الإقليم إلى 76 حالة.كانت باكستان أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الفيروس.