كوريا الجنوبية تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال اليوم السابق.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 74 حالة خلال أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8236 حالة حتى فجر اليوم ليظل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أقل من 100 حالة لليوم الثاني حيث سجلت 76 حالة أمس الأول السبت.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن 42 حالة سجلت في مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي (35 حالة و7 حالات على التوالي)،

فضلا عن 20 حالة في إقليم كيونج كي و6 حالات في سول وحالة في كل من بوسان وسيجونج على التوالي.ووصل إجمالي عدد الإصابات في مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي إلى 7230 حالة (6066 حالة و1164 حالة على التوالي).ومثلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.52% مقابل 38.48% للرجال.وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينات من العمر بنسبة 28.08% (2313 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم في الخمسينات بنسبة 19.24% (1585 حالة) والأربعينات بنسبة 13.93% (1147 حالة) والستينات بنسبة 12.43 (1024 حالة).ولم يشهد عدد حالات الوفاة تغييرا حتى منتصف ليلة أمس الأحد، غير أنه تم تأكيد حالة وفاة في إقليم كيونج سانج الشمالي صباح اليوم، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 76 حالة.وتخطى عدد حالات الشفاء ألف حالة، حيث سجلت 303 حالات شفاء جديدة خلال أمس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1137 حالة حتى فجر اليوم.ووصل عدد الذين خضعوا لفحوصات فيروس كورونا إلى 274 ألفا و504 أشخاص بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ251 ألفا و297 شخصا سلبية، وينتظر 14 ألفا و971 شخصا آخرين نتائجهم.