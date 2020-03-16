الصين تتخذ إجراءات لمساعدة إسبانيا والفلبين في مكافحة "كورونا"

أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات لمساعدة إسبانيا في مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، مشيرة إلى استعدادها كذلك لبذل قصارى جهدها لمساعدة الفلبين في مكافحة الفيروس.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيريه الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا والفلبيني تيودورو لوكسين.

وقال وانغ - فى بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين - إن الصين ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمساعدة إسبانيا في مكافحة الفيروس، حيث قررت بكين تقديم مجموعة من المساعدات الطبية على وجه السرعة على أساس حاجات إسبانيا، وفتح قنوات تجارية لإسبانيا لاستيراد معدات الحماية الشخصية والمواد الطبية الضرورية.

وأضاف أن الصين ستشجع المدن الشقيقة لإسبانيا في الصين والشركات الصينية على تقديم المساعدة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق والترتيب بين الخبراء الطبيين من الجانبين لعقد مؤتمرات عبر الفيديو والنظر في

إرسال مجموعات من الخبراء الطبيين في الوقت المناسب.وتابع أن الصين أحرزت تقدما مهما في مكافحة المرض، وأن انتصارا نهائيا على المرض يلوح في الأفق، وأن المرض ليس له حدود، فيما يشهد العالم تفشي المرض من مصادر متعددة وفي نقاط متعددة، وأعرب عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب الإسباني في ظل النمو السريع لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض.من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن الحكومة الإسبانية تتخذ إجراءات قوية لاحتواء تفشي المرض، بينما تواجه البلاد بعض الصعوبات مثل نقص الإمدادات الطبية، وأعربت عن أملها في أن يتمكن الجانب الصيني من تقديم الدعم بما في ذلك الإمدادات الطبية، وعن استعداد بلادها لعقد اجتماعات بالفيديو للأخصائيين الطبيين في البلدين مع الصين والاستفادة من تجربة الصين في التغلب على المرض.وأضافت جونزاليس أن إسبانيا تعارض أي أعمال لوصم الفيروس، وأنه من خلال المكافحة المشتركة للمرض، سيتم تعميق الصداقة التقليدية بين الشعبين الصيني والإسباني، وسيتم تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.وخلال الاتصال الهاتفي الثاني، أعرب وزير الخارجية الصيني عن استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها لمساعدة الفلبين في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن حكومة الفلبين وشعبها قدموا للصين دعما ثمينا عندما كان وضع المرض في الصين خطيرا، وأن الصين تتعاطف مع الشعب الفلبيني إزاء الصعوبات التي يواجهها في الوقت الراهن، وأنها على استعداد للتعاون مع الفلبين للتغلب على تلك الصعوبات.وقال وانغ إن الصين ستزود الفلبين بالمواد الطبية التي تشتد الحاجة إليها، مثل مجموعات أدوات الاختبار والملابس الواقية، وستنسق إرسال خبراء طبيين بشكل فعال.من جانبه، قال وزير الخارجية الفلبيني إن بلاده تمر حاليا بوقت صعب في مكافحة المرض وتواجه نقصا في الإمدادات والمرافق الطبية، وأن الجانب الفلبيني يعرف جيدا أن الصين دولة كبيرة مستعدة لمساعدة جيرانها على تحقيق الازدهار بجانب سعيها نحو تعزيز ازدهارها الذاتي.