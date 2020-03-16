البيت الأبيض يكشف حقيقة فرض إجراءات أمنية صارمة وشيكة لمواجهة كورونا

نفى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض صحة الشائعات الخاصة بفرض إجراءات أمنية صارمة وشيكة في الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس "كورونا" . وأوضح مجلس الأمن القومي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الشائعات التي يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة بشأن فرض حجر صحي على كافة ارجاء البلاد عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقوم وستواصل نشر اخر المستجدات الخاصة بفيروس "كوفيد-19".

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة و61 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. اليوم الإثنين - أن الشائعات التي يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة بشأن فرض حجر صحي على كافة ارجاء البلاد عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقوم وستواصل نشر اخر المستجدات الخاصة بفيروس "كوفيد-19".وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة و61 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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