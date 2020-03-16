رئيس ألمانيا عن كورونا: سننتصر على الفيروس

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المواطنين في بلده إلى التعقل والحرص خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال شتاينماير في تصريحات لبوابة "تي-أونلاين" الإلكترونية: "سوف ننتصر على الفيروس، لكن طبيعة المجتمع والعالم الذي سنعيش فيه بعد ذلك تتوقف على تصرفنا اليوم".
وذكر شتاينماير أن المهم بشدة الآن هو إبطاء انتشار الفيروس، وقال: "من الضروري لذلك الحد الكبير والفوري لأنشطة حياتنا اليومية والمسار اليومي للعمل. يتعين علينا التخلي لفترة طويلة عن عادات قديمة مثل الأحضان عند التحية والمصافحة... التقييد الذاتي اليوم يمكن أن ينقذ الحياة غداً".
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