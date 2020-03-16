تفكيك عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الحديدة

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي، بمقر نقطة الارتباط الثالثة بخط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية بحسب مانقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول عمالقة قامت باتلاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي قامت ميليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط.

وأضافت المصادر بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي استغلت انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة احتجاجاً على عملية قنص تعرض لها مؤخراً ضابط الارتباط في القوات العقيد محمد الصليحي وقامت بزرع العبوات الناسفة في مقر نقطة ضباط الارتباط الثالثة.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من تفجير ميليشيات الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة شرق مدينة الحديدة بطريقتها الإرهابية، حسب ما ذكره.