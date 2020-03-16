تعهد جو بايدن الطامح للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة باختيار نائبة له إذا فاز بترشيح الحزب.
وكان بايدن ألمح من قبل إلى أنه قد يختار امرأة نائبة له في حال اختيار الحزب له.
وقال بايدن في المناظرة الرئاسية الحادية عشرة للحزب الديموقراطي أمس الأحد "إذا فزت بمنصب الرئيس، فإن حكومتي وإدارتي ستكون مثل الدولة، وإني أتعهد بأن أعين واختار امرأة نائبة للرئيس. يوجد عدد من النساء مؤهلات للاضطلاع بالرئاسة غدا. سأختار امرأة نائبة لي".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتعهد باختيار نائبة حال فوزه بالرئاسة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.