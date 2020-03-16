بايدن يتعهد باختيار نائبة حال فوزه بالرئاسة الأميركية

تعهد جو بايدن الطامح للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة باختيار نائبة له إذا فاز بترشيح الحزب.

وكان بايدن ألمح من قبل إلى أنه قد يختار امرأة نائبة له في حال اختيار الحزب له.

وقال بايدن في المناظرة الرئاسية الحادية عشرة للحزب الديموقراطي أمس الأحد "إذا فزت بمنصب الرئيس، فإن حكومتي وإدارتي ستكون مثل الدولة، وإني أتعهد بأن أعين واختار امرأة نائبة للرئيس. يوجد عدد من النساء مؤهلات للاضطلاع بالرئاسة غدا. سأختار امرأة نائبة لي".