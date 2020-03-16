فنزويلا تفرض "حجراً جماعياً" لمواجهة كورونا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءاً من يوم الإثنين وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقال مادورو في خطاب أذاعه التلفزيون، إن الاستثناءات في الخطة التي أطلق عليها اسم "الحجر الصحي الجماعي" تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية مضيفاً أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل البلاد ارتفع من عشر إلى 17 حالة.
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