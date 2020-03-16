بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط تفشي كورونا

أعلنت بيرو حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوماً للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا فى خطاب متلفز إلى الشعب "إن الإجراءات التى ستستمر 15 يوماً تتضمن عزلة اجتماعية اجبارية لسكاننا".

وتابع فيزكارا: "خلال حالة الطوارئ، ستتقلص الحقوق المضمونة دستورياً"، موضحاً أنه لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضاف "خلال حالة الطوارئ ستغلق الحدود تماما"، قائلاً إن الحظر سيؤثر على الناس وليس السلع.

وأوضح أن بلاده سجلت حتى الآن 71 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأن غالبية المصابين هم من العائدين من أوروبا ولكنها تتضمن أيضاً حالات انتقال محلية للعدوى.